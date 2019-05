Avengers, aufgepasst – jetzt kommt "John Wick"! Während Marvels geballte Superhelden-Power auf der Leinwand aktuell mit der insgesamt 22. Comicverfilmung "Avengers: Endgame" in die letzte Runde geht, startet am 23. Mai gerade mal das dritte Kapitel des Rachefeldzugs von John Wick. Doch das hat es in sich! Denn der Auftragskiller, gespielt von Keanu Reeves (54), hat es in den USA bereits geschafft: "John Wick: Kapitel 3" verdrängte die "Avengers" vom Kinocharts-Thron!

Nur drei Wochen konnten die Marvel-Helden die Chartspitze erfolgreich verteidigen – und dann kam John Wick! Das berichtete nun Hollywood Reporter. "John Wick: Kapitel 3" spielte am vergangenen Wochenende rund 51 Millionen Euro in die Kinokassen der USA und Kanada ein! Verglichen damit schafften die Avengers in ihrer vierten Woche gerade mal noch etwas über die Hälfte, nämlich 26,3 Millionen.

Weltweit hat Marvels Superhelden-"Endgame" bereits 2,3 Milliarden Euro eingespielt und liegt damit in der Liste der erfolgreichsten Filme aller Zeiten nach wie vor knapp hinter James Camerons (64) erstplatziertem Streifen Avatar. Dessen Fantasy-Spektakel von 2009 führt die Liste mit 2,5 Milliarden Euro an. Die ehemalige Nummer zwei Titanic ist mittlerweile aber von den Avengers überholt worden.

SplashNews.com Keanu Reeves am Set von "John Wick: Kapitel 3" in New York

Getty Images Die Stars von "Avengers: Endgame"

Lintao Zhang/Getty Images Regisseur James Cameron, Februar 2019

