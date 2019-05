Die erste Entscheidung ist gefallen! Heute Abend in Düsseldorf kürt Heidi Klum (45) vor einem Millionenpublikum Germany's next Topmodel 2019 – ein Moment, auf den zahlreiche Teilnehmerinnen der 14. Staffel monatelang hinarbeiteten. In die Top drei schafften es letztendlich Simone, Cäcilia und Sayana. Ihre Mitstreiterin Vanessa, die eigentlich auch im Finale gelaufen wäre, warf kurz vor der großen Live-Show freiwillig das Handtuch. Für die erste Finalistin platzte der große Traum vom Titel jetzt aber kurzerhand: Cäcilia ist raus!

Für die 18-Jährige reichte es am Donnerstagabend zum großen Bedauern ihrer Fans nur für den dritten Platz. Trotz ihres rührenden Rückblicks auf ihre Zeit in der Modelsendung im Tüll-Tannenbaum, während dem sie mit den Tränen kämpfte, konnte sie die Verlobte des Tokio Hotel-Gitarristen letztendlich nicht von sich überzeugen. Und das obwohl ihr Schützling anschließend zum Sound der Jonas Brothers im Neon-Kleidchen fleißig die Hüften kreisen ließ. Dennoch ist sich die 45-Jährige sicher: Sie wird ihren Weg gehen! "Du hast super gekämpft", lobte sie ihr Mädchen.

Für Sayana und Simi heißt es jetzt: weiterkämpfen! Sie haben nach wie vor noch die Chance, den Siegertitel an sich zu reißen. Der Gewinnerin winkt außerdem noch das Magazin-Cover der Harper's Bazaar und ein saftiges Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro. Für wen der Traum in Erfüllung geht, wird sich ganz bald schon herausstellen.

Instagram / caecilia.gntm.2019 GNTM-Girl Cäcilia

Instagram / _r.say_ Sayana, GNTM-Kandidatin 2019

Instagram / simii_kowalski GNTM-Kandidatin Simone

