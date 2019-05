Sie hat bei den Promiflash-Lesern eindeutig die Nase vorn: Heute Abend wird nach etlichen Monaten Germany's next Topmodel 2019 gekürt. Im großen Finale im ISS Dome in Düsseldorf wird sich Heidi Klum (45) vor einem Live-Publikum entweder für Sayana, Cäcilia oder Simone entscheiden. Doch die Fans der Kult-Castingshow haben jetzt schon ihr Topmodel gewählt: In einer Umfrage ging Simi-Shine als eindeutige Siegerin hervor!

Die 21-Jährige kommt bei den Promiflash-Usern wohl besonders gut an. Von 3.292 Teilnehmern ist sich die Mehrheit von 2.180 Personen (66,2 Prozent) sicher: Simi macht an diesem Abend das Rennen! Hinter der 21-Jährigen sehen die Supporter des beliebten Formates Sayana. Mit 735 Teilnehmern (22,3 Prozent) landet die Beauty mit indischen Wurzeln auf dem zweiten Platz des Rankings. Cäcilia muss sich mit gerade einmal 377 Stimmen (11,5 Prozent) und somit dem dritten Platz begnügen.

Bereits im Vorfeld wurde viel über die heutige Final-Show bekannt geben. So werden die Girls auf der Bühne mit Stars wie Channing Tatum (39), den Jonas Brothers und Tokio Hotel stehen. Heidi verkündete am heutigen Nachmittag dann aber noch eine Hammer-Überraschung: Superstar Taylor Swift (29) wird bei dem Großspektakel ebenfalls mit von der Partie sein!

