Sie hat die ganze Family als Support am Start: Das große Germany's next Topmodel-Finale ist im vollen Gange und Modelmama Heidi Klum (45) wird sich in wenigen Stunden für das Topmodel 2019 entscheiden. Auch für den Medienprofi ist so eine Großveranstaltung immer wieder etwas Aufregendes und so unterstützt Heidis Familie das Model an diesem wichtigen Tag. Promiflash ist live vor Ort beim Showdown und verrät euch, was in der Werbepause hinter den Kulissen so abgeht!

Diese süßen Aufnahmen bleiben den Zuschauern leider verborgen: Während der Pause entdeckt Promiflash, wie sich Heidis Tochter Lou zu ihrer Mum gesellt und ihr einen aufmunternden und ziemlich dicken Kuss auf den Mund drückt. Auch ihre anderen Kids unterstützen die 45-Jährige und sitzen im Publikum neben Oma und Opa Klum.

Doch das sind nicht die einzigen interessanten Backstage-Infos, die Promiflash vor Ort erhaschen kann. Die Verlobte von Tom Kaulitz (29) bereitet sich während der Werbeunterbrechungen auf den weiteren Verlauf der Show vor, mit einem Produktionsleiter geht das Model immer wieder ihren Text durch und tanzt des Öfteren fröhlich rum.

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz und Heidi Klum mit den vier Kindern Lou, Johan, Henry und Leni

Anzeige

CHRIS DELMAS/AFP/Getty Images Heidi Klum bei den iHeart Radio Music Awards 2019

Anzeige

Getty Images Heidi Klum bei einem Event in Hong Kong, 2019

Anzeige

Hättet ihr mit so einer süßen Geste gerechnet? Ja, auf jeden Fall! Nein, nicht wirklich! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de