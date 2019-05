Am Donnerstagabend wird endlich Germany's next Topmodel gekürt: Bis ins große Finale von Heidi Klums (45) beliebter Castingshow haben sich Sayana, Cäcilia und Simone gekämpft. In einem spektakulären Finale mit geballter Star-Gast-Power müssen sich die drei ein letztes Mal vor den kritischen Augen der Modelmama beweisen – eine von ihnen ist in den Augen des Live-Publikums aber schon jetzt Topmodel 2019: Promiflash traf vor Ort sehr viele Simi-Fans!

Die Stimmung im ISS Dome in Düsseldorf ist bereits vor der Show am Brodeln – vor allem die 21-Jährige mausert sich im Finale zur Favoritin. "Ich bin für Simone, weil sie einfach die meisten Jobs bekommen hat, das am besten gemacht hat und am meisten durchmachen musste", lautete das klare Urteil einer Zuschauerin im Promiflash-Interview. Eine andere Supporterin merkte an, dass Simi-Shine am authentischsten in ihren Augen sei: "Das Gesamtpaket stimmt einfach bei ihr!"

Auch die Promiflash-Leser sehen den blonden Lockenschopf ganz vorn im Rennen um den Titel "Germany's next Topmodel 2019". Von 3.292 Teilnehmern ist sich die Mehrheit von 2.180 Personen (66,2 Prozent) sicher, dass die ehemalige Leistungssportlerin die Nase vorn haben wird – vor Sayana und Cäcilia.

Instagram / simone.gntm.2019 GNTM-Finalistin Simone

WENN Heidi Klum bei den "iHeart Radio Music Awards"

Instagram / simone.gntm.2019 GNTM-Kandidatin Simone in Rom

Schaut ihr das große Finale von "Germany's next Topmodel"?



