Wer bewohnt dieses Jahr Das Sommerhaus der Stars? Einige prominente Persönlichkeiten stehen schon fest: So werden Michael Wendler (46) und seine Laura definitiv in die Finca in Portugal ziehen; die Fans dürfen sich aber auch auf Gina-Lisa Lohfink (32) und ihren Lover Antonino Carbonaro sowie Willi Herren (43) und seine Frau Jasmin freuen. Nun soll sich ein weiteres Pärchen dazugesellen: Claudia Calidri und ihr Felix Chu Tan. Noch nie gehört? Promiflash stellt euch die beiden vor!

Laut Bild-Informationen hat das Paar große Chancen, dieses Jahr in das Sommerhaus einzuziehen. Doch wer sind eigentlich Claudia und Felix? Sie ist eine deutsche Schlagersängerin und Influencerin. Ihr Partner hingegen macht etwas vollkommen anderes: Der Sohn des deutsch-vietnamesischen Kung-Fu-Großmeisters Chu Tan Cuong ist Polizist – und begeistert sich genau wie sein Vater für die asiatische Kampfkunst.

Claudia zufolge hat es zwischen ihr und Felix bei einer Verkehrskontrolle gefunkt: "Felix und ich haben uns im März in Halle kennengelernt. Ich war in der Nacht unterwegs und bin morgens zurück nach Hause gefahren. Felix hat mich als Polizist kontrolliert." Seither sind die beiden happy miteinander – und wer weiß, vielleicht führt ihre Liebe sie ja schon bald in "Das Sommerhaus der Stars".

Instagram / la_calidri Claudia Calidri und Felix Chu Tan

