Seit Donnerstagabend steht fest: Simone ist die diesjährige Gewinnerin von Germany's next Topmodel! Ein Spaziergang war der Weg zum Titel für die ehemalige Leichtathletin allerdings keineswegs. Immer wieder flossen bei der 21-Jährigen im Laufe der Staffel die Tränen – mal aufgrund ihrer zahlreichen Ängste, mal wegen ihrer Konkurrentinnen, die dem Kunden-Liebling Simone den Erfolg nicht gönnten. Ob der Sieg jetzt eine Genugtuung für den Lockenschopf ist? Promiflash hat nachgefragt.

Alle gegen Simi – so sah die Konstellation in den letzten Wochen und Monaten häufig aus. Doch wie fühlt sich die oftmals von ihren Mitstreiterinnen kritisierte GNTM-Siegerin nach ihrer Krönung? "Ich muss sagen, ich bin einfach nur erleichtert, weil ich mir das sehr, sehr hart erkämpft habe und ich denke – und hoffe auch –, dass die Mädels in Nachhinein sehen, dass vieles vielleicht nicht rechtens abgelaufen ist", offenbarte die Laufsteg-Schönheit gegenüber Promiflash. Sie hoffe außerdem, dass die eine oder andere Konkurrentin ihre Sicht der Dinge nach Ausstrahlung der Sendung nun vielleicht geändert hat.

Wie die Einzelkämpferin die Sticheleien der anderen GNTM-Girls durchgestanden hat, kann sie rückblickend selbst nicht ganz genau sagen. "Ich habe mich von nichts runterziehen lassen, wirklich von nichts und niemandem, selbst von 20 Mädels nicht", erklärte Simi im Gespräch mit Promiflash, musste aber auch gestehen: "Ich weiß bis heute nicht, wie ich das ausgehalten habe." Nach ihrem Sieg sei die Studentin jetzt einfach nur froh, dass sie ihr Ziel erreicht habe und ihren Traum leben könne.

Getty Images Simone beim GNTM-Finale 2019 in Düsseldorf

