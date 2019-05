Seit wenigen Stunden ist es offiziell: Theresia Fischer und Thomas Behrend sind Mann und Frau! Am Donnerstagabend schon haben sich die beiden beim GNTM-Finale vor einem Millionen-Publikum das Jawort gegeben – Modelmama Heidi Klum (45) ließ es sich nicht nehmen und traute die beiden höchstpersönlich. Am Freitag stand nun noch der Termin auf dem Standesamt in Düsseldorf an – damit die Ehe auch rechtskräftig wird. Promiflash sprach im Anschluss an die Trauung mit dem frischvermählten Paar!

Als Theresia und Thomas strahlend aus dem Standesamt kamen, rief die Beauty den anwesenden Schaulustigen zu: "Wir sind verheiratet!" Gegenüber Promiflash berichtete Thomas von der standesamtlichen Hochzeit, die von keinem Geringeren als dem Düsseldorfer Oberbürgermeister Thomas Geisel vollzogen wurde. "Ganz souverän, ganz toll. Er war sehr empathisch", schwärmte der überglückliche Bräutigam. Seine Frau pflichtete ihm bei: "Ich hatte davor ja schon ein Gespräch mit ihm. Das hat er wirklich sehr, sehr schön gemacht."

Als Theresias Trauzeugin war wie in der Show auch Tatjana mit von der Partie. Aber wo war Thomas' Trauzeuge? "Ich wusste hiervon nichts. Wie soll ich einen Trauzeugen mitbringen?", fragte der 28 Jahre ältere Mann der GNTM-Kandidatin lachend. Seine frischgebackene Braut hatte ihn mit der Show-Trauung komplett überrascht und alles heimlich hinter seinem Rücken organisiert.

Promiflash Thomas Behrend und Theresia Fischer nach ihrer standesamtlichen Trauung im Mai 2019

Promiflash Theresia Fischer und Thomas Behrend vorm Düsseldorfer Standesamt

Promiflash Thomas Behrend und Theresia Fischer vorm Standesamt in Düsseldorf nach ihrer Hochzeit

