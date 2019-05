Theresia Fischer und Thomas Behrend sind nun ganz offiziell Mann und Frau! Bereits gestern Abend gaben sich die Germany's next Topmodel-Teilnehmerin und ihr Schatz vor laufenden TV-Kameras das Jawort. Getraut wurde das Paar von keiner Geringeren als Modelmama Heidi Klum (45). Um das Ganze nach der Show-Zeremonie auch noch vor dem Gesetz wirksam werden zu lassen, ging es für Theresia und Thomas heute vors Düsseldorfer Standesamt – und Promiflash war live dabei!

Promiflash boten sich vor wenigen Augenblicken romantischste Bilder: Überglücklich und bis über beide Ohren strahlend trafen die 26-Jährige und ihr 28 Jahre älterer Verlobter am Standesamt der Rheinmetropole ein. In einem rosa-rot gemusterten Maxikleid stand Theresia sichtlich nervös neben Thomas – der mit Anzugjacke, weißem Shirt und schicker Jeans ganz casual gekleidet war. Sichtlich enspannter zeigte sich das Pärchen dann, als es zur Tür herauskam: Die Freude über ihre ersten Minuten als verheiratete Eheleute war ihnen ins Gesicht geschrieben – leidenschaftliche Küsse krönten ihren romantischen Tag. Natürlich immer dicht an ihrer Seite: GNTM-Freundin Tatjana Danny. Als Trauzeugin begleitete sie das Brautpaar selbstredend auch zum offiziellen Teil hinter den Pforten des Standesamtes – wo Theresia und Thomas den Bund fürs Leben eingingen.

Auch wie es jetzt weitergehen wird, wussten sie ganz genau: "Also wir werden jetzt erstmal zum Rhein fahren und ein zweites Frühstück genießen. Wir sind nämlich heute Morgen zu nichts gekommen", erzählte der frisch getraute Ehemann, während seine Angetraute lachend hinterherschob: "Ja, wir sind quasi aus dem Bett gefallen wegen der Aftershow-Party vom Finale gestern."

Promiflash Theresia Fischer und Thomas Behrend vorm Düsseldorfer Standesamt

Promiflash Thomas Behrend und Theresia Fischer bei ihrer standesamtlichen Hochzeit im Mai 2019

Promiflash Thomas Behrend und Theresia Fischer vorm Standesamt in Düsseldorf nach ihrer Hochzeit

Promiflash Ballons bei Theresia Fischers Hochzeit, Mai 2019

Promiflash Thomas Behrend und Theresia Fischer vor dem Düsseldorfer Standesamt

Promiflash Tatjana Danny, Thomas Behrend, Theresia Fischer und Thomas Geisel

Promiflash Theresia Fischer und Tatjana Danny bei der standesamtlichen Hochzeit

Promiflash Theresia Fischer, Thomas Behrend und Tatjana Danny in Düsseldorf, Mai 2019



