Für Simone wurde gestern Abend ein Traum wahr: Die Studentin holte sich den Titel bei Germany's next Topmodel! Im großen Finale konnte sie Chef-Jurorin Heidi Klum (45) von sich überzeugen und setzte sich somit am Ende gegen ihre Konkurrentinnen Cäcilia und Sayana durch. Doch hat Simi verdient gewonnen? Die 21-Jährige konnte im Laufe der Staffel zwar zahlreiche Jobs abgreifen, sorgte allerdings auch immer wieder für Drama in der Modelvilla. Die Fans haben nach dem Finale jedenfalls eine eindeutige Meinung zur Titelvergabe!

Die Promiflash-Leser sind sich überwiegend einig: Simone ist zu Recht Deutschlands schönstes Mädchen geworden! In einer Umfrage sprachen sich rund 2.500 Leser und damit über 60 Prozent der Umfrageteilnehmer für die Sportlerin aus. Rund 1.600 Stimmen, also knapp 40 Prozent, hätten sich dagegen eher für eine andere Finalistin gefreut.

Einige Zuschauer stellten Simis Sieg jedoch infrage, weil die Niedersächsin auf dem Laufsteg ein paar Mal gestolpert ist. "Wie will die so Topmodel werden?", schrieb eine Facebook-Userin. Die Patzer lassen sich aber wohl auf ihre Beinverletzung zurückführen: Tatsächlich habe die Blondine letztendlich nur unter Schmerzen an der finalen Show teilnehmen können.

Getty Images Sayana, Heidi Klum und Simone, "Germany's next Topmodel"-Finale 2019

Getty Images Sayana, Simone und Cäcilia beim GNTM-Finale 2019 in Düsseldorf

Getty Images Sayana und Cäcilia, "Germany's next Topmodel"-Finale 2019

