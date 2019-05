Wie schlecht stand es um Simone Hartseils Gesundheit während des großen Germany's next Topmodel-Finales wirklich? Am Donnerstagabend wurde die 21-Jährige von Heidi Klum (45) zur Siegerin der 14. Staffel gekürt. Für Simi sicherlich eine Erleichterung – immerhin hatte sie den ganzen Abend über mit Schmerzen zu kämpfen: Das Nachwuchsmodel trug wegen einer Verletzung nicht nur eine auffällige Bandage am Bein, sondern knickte während ihrer Walks auch mehrere Male heftig um. Selbst nach ihrem Triumph ging es ihr immer noch sehr schlecht: Doch was genau war mit Simones Bein los?

Promiflash war kurz nach dem Finale auf der Pressekonferenz, bei der Simi das Problem mit ihrem Bein erstmals genauer schilderte. Schon kurz nach dem Sieg hatte sie berichtet, dass sie den Abend nur dank einer Osteopathin überstanden hätte. Doch was genau hat die Alternativmedizinerin bei Simone behandelt? "Es ist eine sehr lange Geschichte, die ich noch erzählen werde. Kurz und knapp: Sie hat meinen Körper zusammengeflickt und gerade gerichtet", erklärte sie im Beisein der Presse. "Das ist auch der einzige Grund, warum ich heute auf der Bühne stehen konnte." Die Proben für die Final-Show habe sie unterdessen nur in flachen Schuhen anstelle von High Heels meistern können – und trotzdem heftige Krämpfe im Fuß gehabt: "Das war in einem sehr großen Ausmaß, wo ich dann nicht mal mehr stehen und gehen konnte."

Schon zu Beginn der Staffel hatte Simone erzählt, dass sie durch ihren jahrelangen Leistungsport starke Probleme mit ihren Beinen habe. Anderthalb Jahre konnte sie deswegen überhaupt nicht gehen. Im Finale scheint ihr ihre gesundheitliche Vergangenheit nun wieder Schwierigkeiten bereitet zu haben. Dass ihr die Osteopathin habe helfen können, gleiche einem Wunder: "Es war gleichzeitig der schlimmste Tag meines Lebens gestern und gleichzeitig der beste, weil sie mich von meinem ganzen Schmerz meiner 21 Jahre, was ich alles erlebt habe, geheilt hat", erläuterte Simi tapfer.

Getty Images Sayana Ranjan und Simone Hartseil mit Heidi Klum im Finale von "Germany's next Topmodel"

Getty Images Simone beim GNTM-Finale 2019 in Düsseldorf

Getty Images Sayana, Simone und Cäcilia beim GNTM-Finale 2019 in Düsseldorf

