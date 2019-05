So ein Hochzeits-Spektakel hat man im deutschen TV selten gesehen! Thomas Behrend hatte wirklich keine Ahnung, was ihn beim Germany's next Topmodel-Finale erwarten würde: Seine Verlobte, GNTM-Girl Theresia Fischer, überraschte ihn am Donnerstagabend auf der Bühne mit einer Trauung, die von keiner Geringeren als Heidi Klum (45) durchgeführt wurde. Gegenüber Promiflash berichtet der deutsche Dokumentarfilmer jetzt, dass er überhaupt nichts von der Vermählung geahnt hatte!

Wie war die Show-Zeremonie für den 55-Jährigen? "Großartig. Es war eine Wahnsinns-Überraschung. Ich wusste ja von nichts. Plötzlich wurden vor mir all diese Altäre zusammengeschoben und ich so: 'Hallo?' Die Überraschung ist gelungen", berichtet der Hamburger im Promiflash-Interview lachend. Auch zur standesamtlichen Trauung einen Tag später kam er ohne einen Trauzeugen. "Ich wusste hiervon nichts. Wie soll ich einen Trauzeugen mitbringen?", fragt der Bräutigam mit einem breiten Grinsen im Gesicht.

Millionen Fernsehzuschauer sahen zu, wie Thomas seine Theresia beim GNTM-Finale im Brautkleid anschmachtete – dabei konnte er nur ihre Umrisse sehen. "Ich habe Theresia nicht mal richtig gesehen, weil hinter ihr so ein ganz starker Scheinwerfer war. Ich sah nur eine schwarze Silhouette auf mich zukommen", erläutert der Unternehmer im Promiflash-Gespräch. Später habe er die Fotos gesehen und erstmals bemerkt, dass seine jetzige Frau einen Schleier anhatte.

Promiflash Theresia Fischer und Thomas Behrend

Getty Images Heidi Klum und Theresia Fischer beim "Germany's next Topmodel"-Finale

Getty Images Theresia Fischer beim "Germany's next Topmodel"-Finale 2019

