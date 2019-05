Heute Abend geht allmählich Let's Dance in die heiße Phase! Inzwischen sind nur noch sechs Paare im Rennen um den Titel – und die heutigen Auftritte versprechen, ganz besonders emotional zu werden: Die kommende Show steht unter dem Motto "Magic Moment". Hierzu werden die Stars einen besonderen Moment ihres Lebens tänzerisch darstellen. Die Zuschauer können sich aber nicht nur auf die Einzeltänze freuen: Die Tänzer werden auch in Duellen übers Parkett wirbeln. Doch wer wird es am Ende in die nächste Runde schaffen?

Für Pascal Hens (39) wird der heutige Auftritt feurig: Der Handballer muss sich zum Latino-Hit "Lel Lere Baya Bay" mit Schauspieler Benjamin Piwko (39) messen. Besonders lässig verspricht hingegen die Performance von Model Barbara Becker (52) und Dschungelkönigin Evelyn Burdecki (30) zu werden: Die beiden bereiten ein Duell zum Thema Streetstyle vor. Das Duell von Nazan Eckes (43) und Ella Endlich (34) könnte unterdessen sehr anspruchsvoll werden – die Moderatorin und die Schlagersängerin treten mit einem Tanz im Bollywood-Stil an.

Für Oliver Pocher (41) endete das Rennen um den Tanzpokal bereits in der vergangenen Woche. Welchem seiner Kollegen er wohl ab sofort die Daumen drücken wird? Nach seinem Exit verriet der Comedian im Promiflash-Interview, wer aus seiner Sicht als Gewinner hervorgehen wird: "Ich glaube, dass es Pascal wird. Weil er die größte Überraschung ist."

Joshua Sammer/Getty Images Evelyn Burdecki und Evgeny Vinokurov in der achten "Let's Dance"-Show

Getty Images Ekaterina Leonova und Pascal Hens in der siebten "Let's Dance"-Liveshow

Getty Images Oliver Pocher bei "Let's Dance" 2019

