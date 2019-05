Let's Dance geht langsam, aber sicher in die heiße Phase! In der neunten Show der diesjährigen Staffel werden nur noch sechs Paare um den Titel tanzen. Die Anstrengungen des Trainings machen sich bei einigen auch schon bemerkbar – doch bis zum Finale müssen die Promis die Zähne nun noch einmal zusammenbeißen: Die verbliebenen Teilnehmer werden am Freitag nicht nur mit ihren Einzeltänzen überzeugen müssen, sondern treten zusätzlich auch in Duellen gegeneinander an. Es steht sogar schon fest, wer sich mit wem messen wird!

Wie RTL nun bekannt gab, werden Massimo Sinato und Barbara Becker (52) gegen Evelyn Burdecki (30) und Evgeny Vinokurov antreten – das Motto ihres Tanz-Duells lautet Streetdance. Im Duell Benjamin Piwko (39) und Isabel Edvardsson (36) gegen Pascal Hens (39) und Ekaterina Leonova (32) können sich die Fans hingegen auf heiße Rhythmen einstellen: Die vier werden zum Song "Lel Lere Bay Bay" einen Flamenco aufs Parkett legen. Nazan Eckes (43) und ihr Partner Christian Polanc (41) werden unterdessen mit einem Tanz im Bollywood-Style gegen Ella Endlich (34) und Valentin Lusin (32) antreten.

Die kommenden Einzeltänze unter dem Motto "Magic Moment" versprechen derweil besonders persönlich und emotional zu werden. Wie bereits bekannt wurde, werden jedoch nicht nur die verbliebenen Kandidaten einen magischen Moment ihres Lebens tänzerisch darstellen – auch Oliver Pocher (41), der die Show in der vergangenen Woche verlassen musste, wird am Rande der Sendung eine Choreo zum Besten geben.

ActionPress Pascal Hens und Ekaterina Leonova in der achten Show von "Let's Dance"

Anzeige

ActionPress Nazan Eckes und Christian Polanc bei "Let's Dance"

Anzeige

ActionPress Evelyn Burdecki in der achten Show von "Let's Dance"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de