Wem drückt Oliver Pocher (41) jetzt die Daumen? In der vergangenen Let's Dance-Show stellte der Comedian mal wieder bei seinen Performances seinen Humor unter Beweis. Obwohl er alles gegeben hatte, musste er am Abend das Tanzparkett räumen. Damit haben nur noch sechs Promis die Chance, die beliebte TV-Show zu gewinnen. Im Gespräch mit Promiflash nannte der 41-Jährige nun seinen klaren Favoriten!

"Ich glaube, dass es Pascal wird. Weil er die größte Überraschung ist", meinte Oli. Mit seiner Körpergröße von 2,05 Meter traue man dem ehemaligen Handballer Pascal Hens (39) nicht zu, dass er so gut tanzen könne, erklärte der gebürtige Hannoveraner und fügte hinzu: "Dem würde ich das ehrlich gönnen, weil er auch was leistet, was einfach sensationell ist." Der dreifache Papa war sich sicher, dass sein Ex-Konkurrent nicht nur bei ihm Sympathiepunkte gesammelt habe: "Ich glaube, Pascal ist jetzt aktuell der Favorit."

Eine andere Zuschauer-Entscheidung würde den Komiker sehr enttäuschen: "Aber die haben hier ja auch schon kuriose Entscheidungen getroffen." Ob Oli damit auf seinen eigenen Exit anspielt? Nach seinem Show-Aus am Freitag zeigte er sich im Promiflash-Interview ziemlich überrascht.

