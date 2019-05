Simone schwebt im Model-Himmel! Am Donnerstag war es endlich so weit: Nach etlichen Wochen voller Fotoshootings und Castings kürte Heidi Klum (45) in der großen Live-Final-Show endlich ihr Germany's next Topmodel 2019. Dabei setzte sich Simi gegen ihre Konkurrentinnen Cäcilia und Sayana durch und ging am Ende als strahlende Gewinnerin aus dem Castingformat hervor. So ganz kann das Nachwuchsmodel seinen Triumph selbst noch nicht fassen: Via Social Media meldete Simi sich nach der Entscheidung vollkommen überwältigt bei ihren Fans – und bedankte sich bei ihnen!

Während die glückliche Siegerin in einem Van vom Finale zur Party-Location gebracht wurde, nahm sie als allererstes eine herzliche Danksagung für ihre Instagram-Story auf. Strahlend blickte der Lockenkopf in die Kamera und beteuerte schließlich: "Ich bin so von ganzem Herzen dankbar, wirklich, für meine ganze Community, für jeden einzelnen Support und, dass ich das heute gerockt und geschafft habe. Das ist wirklich ein Wunder." Sie sei sehr erleichtert und wolle nun ein wenig mit ihrer Schwester und ihrer Cousine feiern.

Tatsächlich hatte Simi während der Sendung mit schlimmen Schmerzen zu kämpfen, wie sie nach der Sendung in einem Interview offenbarte. Was genau hinter ihren Beschwerden steckte, hat die Laufsteg-Beauty bisher aber noch nicht verraten.

Getty Images Sayana, Heidi Klum und Simone, "Germany's next Topmodel"-Finale 2019

Anzeige

Getty Images "Germany's next Topmodel"-Siegerin Simone, Finale 2019

Anzeige

Instagram / simone.gntm.2019 Simone Hartseil, "Germany's next Topmodel"-Gewinnerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de