Damit hat sich Jorge Gonzalez (51) wohl selbst übertroffen! Der Freitagabend bei Let's Dance steht ganz unter dem Motto "Magic Moment" – und für den ersten sorgte wohl direkt schon Juror Jorge. Klar, der Tanz-Experte, ist für seine leicht skurrilen Looks bekannt – für die neunte Live-Show hat er sich dann aber doch noch mal was besonders Spektakuläres einfallen lassen: Er verteilt die Punkte nun im All-white-Bademantel-Look inklusive extravaganter Kappe samt weißem geflochtenen Zopf – und sorgt damit im Netz für Lacher!

Ja, auch die Show-Teilnehmer rätselten. Daniel Hartwich scherzte, dass Jorge ein wenig aussehe, wie das Negativ zu Motsi Mabuse (38), die im dunklen Look auftauchte, Joachim Llambi (54) beschrieb Jorges Auftreten als "der Tod" und Tänzer Christian Polanc (41) assoziierte damit ein "Tribute to Game of Thrones" – angelehnt an die Serien-Bevölkerung der Weißen Wanderer. Jorge schien sich davon aber nicht irritieren zu lassen. Er antwortete auf Daniels (40) Sticheleien lediglich mit einem "Wer hat dich gefragt?".

Gut, dass Jorge nicht gleichzeitig Beurteilen und Twitter checken kann, denn da gaben so einige User ebenfalls ihren Senf zum Auftritt des Choreografen: "Jorge hat schon wieder sein skurrilstes Outfit der Staffel getoppt", schrieb ein User. "Warum hat Jorge eine durchsichtige Strumpfhose auf dem Kopf", fragte sich eine andere Nutzerin. Ein anderer mutmaßte: "Welche schmutzigen Geheimnisse hat RTL eigentlich über Jorge im Giftschrank, damit die ihn in immer absurdere Outfits packen können?"

Getty Images Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse, Joachim Llambi und Daniel Hartwich im März 2019 in Köln

Getty Images Jorge Gonzalez im Mai 2019 bei "Let’s Dance"

Getty Images Jorge Gonzalez in der ersten "Let's Dance"-Sendung 2019

