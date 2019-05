Sie hat es geschafft! Simone ist Germany's next Topmodel 2019 – im großen Finale setzte sie sich am Donnerstag gegen ihre Konkurrentinnen Cäcilia und Sayana durch. Eigentlich hätte auch Vanessa Stanat im Finale mit dabei sein sollen – doch das Nachwuchs-Model stieg noch vor dem Ende der Show freiwillig aus. Nun gratulierte Vanessa ihrer ehemaligen Mitstreiterin zu deren Triumph – obwohl die beiden bekanntlich nicht gerade die besten Freundinnen waren!

Via Instagram richtete die rothaarige Beauty erste Glückwünsche an die frischgebackene GNTM-Siegerin: "Ich wünsche Simone als Gewinnerin alles, alles Gute – von Herzen." Obwohl die beiden Nachwuchs-Models bekanntermaßen ein schwieriges Verhältnis zueinander hatten, gab es nach Abschluss der Staffel versöhnliche Worte von der Viertplatzierten: "Sie hat es absolut verdient, hat so hart gekämpft und ist immer wieder aufgestanden", honorierte Vanessa die Leistung ihrer Konkurrentin.

Wie kommen diese Worte wohl bei Simone an? Die Lehramtsstudentin hatte sich während des Streits zwischen ProSieben und Vanessa noch klar auf die Seite des Senders gestellt. Als deren offizieller Insta-Account von ProSieben gesperrt wurde, merkte sie vor dem Finale spöttisch an: "Das wahre Model-Leben basiert nun mal auf Verträgen! P.S.: Kleingedrucktes muss man immer beachten."

Getty Images Simone und Sayana im GNTM-Finale, 2019

Instagram / vanessa.gntm.2019 Model Vanessa Stanat

Getty Images Simone im GNTM-Finale 2019

