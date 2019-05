Süße Nachrichten von Beauty-YouTuberin xLaeta! Der Netzstar, der mit bürgerlichem Namen eigentlich Julia Fröhlich heißt, hat sich mit seinem Freund Jonas verlobt. Seit über sechs Jahren ist die Influencerin schon mit ihrem Partner zusammen – ungefähr so lange, wie sie ihren Kanal auf der Videoplattform betreibt. Die Neuigkeit verbreitete Julia höchstpersönlich auf ihrem Social-Media-Profil – und zeigte ihren Fans direkt den fetten Verlobungsklunker!

Auf Instagram teilte Julia einen Schnappschuss, der sie überglücklich mit ihrem neuen Schmuckstück am Finger zeigt. Dazu schrieb sie euphorisch: "Wir sind verlobt! Ich bekomme immer noch Gänsehaut, wenn ich an den Moment denke und bin überglücklich, Jonas in meinem Leben zu haben." Das Foto selbst sei nur Minuten nach dem eigentlichen Antrag ihres Partners entstanden.

Doch der Netz-Star hat noch eine weitere Überraschung parat: Jonas ist nicht gerade erst vor ihr auf die Knie gegangen – offenbar liegt dies schon ein Weilchen zurück! "Wir sind schon seit ein paar Wochen verlobt. Unser Hochzeitsdatum steht schon und wir hängen komplett in der Hochzeitsplanung drin. Ich freue mich so, dieses Kapitel jetzt auch endlich mit euch teilen zu können", berichtete sie überschwänglich. Unter dem Foto häuften sich die Glückwünsche, unter anderem auch von berühmten YouTube-Kollegen wie Lisa-Marie Schiffner (18), Ischtar Isik (23), Abigail Odom, Sami Slimani (29) oder Sonny Loops.

