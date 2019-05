Promiflash blickt für euch hinter die Kulissen! Die vergangene Folge von Let's Dance stand unter dem großen Motto "Magic Moments" – zu diesem Anlass durften die verbliebenen sechs Kandidaten jeweils ein Schlüsselerlebnis aus ihrem Leben in einem Freestyle umsetzen. Ein bereits ausgeschiedener Kandidat wollte sich dieses Erlebnis keinesfalls entgehen lassen: Oliver Pocher (41)! Dieser Wunsch wurde ihm erfüllt – der Siebtplatzierte durfte seinen magischen Moment vertanzen. Doch auf eine Jurybewertung konnte der Comedian lange warten, denn die Juroren sahen seine Performance nicht – aber warum?

Der Vierfach-Papa in spe legte seinen Auftritt nicht in der regulären Sendung hin, sondern im Anschluss bei "Exklusiv". Was die Zuschauer vor den Bildschirmen jedoch nicht sahen: Als Oli mit seiner Tanzpartnerin Christina Luft (29) zu "Schwarz und Weiß" den Fußball-WM-Sieg von 2014 tänzerisch wieder aufleben ließ, hatten Jorge Gonzalez (51), Motsi Mabuse (38) und Joachim Llambi (54) das Jurypult längst verlassen. Und was entging den Fans vor den heimischen Fernsehern sonst noch? Das Make-up von Jury-Mitglied Jorge hielt die Visagisten ganz schön auf Trab! Wie Promiflash live vor Ort mitbekam, musste der extrovertierte Choreograf immer wieder nachgeschminkt werden.

Ansonsten erlebte Promiflash in Köln eine ziemlich ausgelassene Barbara Becker (52): Die Designerin und Unternehmerin warf ihrem Sohn Elias (19), der im Saalpublikum saß, immer wieder Luftküsse zu. Außerdem zwickte sie einem Kameramann in den Bauch, während der sie in der Tänzer-Lounge filmte. Pascal Hens (39) hingegen nutzte die Pausen in der Sendung für Dehnübungen.

Auch das bekamen die Zuschauer nicht mit: Vor jeder Sendung zelebrieren die Promis und Profis gemeinsam ein Ritual, mit dem sie sich auf die kommende Show einstimmen. Vergangenen Freitag kamen Ekaterina Leonova (32) und Christian Polanc (41) dazu jedoch zu spät – die restliche Crew musste laut nach ihnen rufen, bis sie schließlich angerannt kamen.

