Mit dieser Let's Dance-Zitterpartie hatte Ella Endlich (34) nun wirklich nicht gerechnet! Am Freitagabend lieferte die Sängerin wie gewohnt eine Mega-Performance mit ihrem Profitänzer Valentin Lusin (32) ab. Von der Jury gab es für den Freestyle ganze 29 Punkte und auch im Tanzbattle zum Thema Bollywood stolze 28 Zähler. Das Weiterkommen wirkte wie eine sichere Sache – Pustekuchen! Ella musste tatsächlich zum ersten Mal in dieser Staffel Zittern und erreichte erst danach die Top 5! Gegenüber Promiflash verrät die Musikerin, wie sich das anfühlte!

Was war das für ein Gefühl für Ella, auf einmal vorne zu stehen und zittern zu müssen? "Es ist kein schönes Gefühl. Es verunsichert, weil man trotz guter Juryurteile manchmal nicht weiß, wie das Publikum tickt. Im Saal empfindet man manche Tänze, glaube ich, anders, als die Zuschauer vor dem Fernseher", offenbart die 34-Jährige im Promiflash-Interview. Das sei für sie eine ganze große Variable, die sie nie einschätzen könne. "Daher habe ich dieses rote Licht, indem ich stand, doch sehr ernst genommen", schildert die Power-Frau.

Juror Joachim Llambi (54) meinte in seiner Bewertung, dass Ella noch ein wenig über das Limit hinauskommen müsse. "Ich habe das Gefühl, dass er darauf anspielen möchte, dass wir unsere Choreos erweitern auf ein Maximum an Risiko, ein Maximum an Technik und Versiertheit. Ich bin bereit", erörtert die Blondine gegenüber Promiflash. Vielleicht klappt es dann auch wieder auf Anhieb mit dem Weiterkommen!

Getty Images Ella Endlich und Valentin Lusin im Mai 2019 bei "Let’s Dance"

Getty Images Ella Endlich und Valentin Lusin im Mai 2019 bei "Let’s Dance"

Getty Images Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse and Joachim Llambi im Mai 2019 bei "Let’s Dance"

