Arnold Schwarzenegger (71) ist nicht nur Mr. Universe, ewiger Terminator und der ehemalige Gouverneur des US-Bundesstaats Kalifornien – er macht jetzt auch Musik! Allerdings steht die TV-Legende nicht alleine vorm Mikro: Für sein Debüt als Sänger hat sich Arnold Verstärkung ins Tonstudio geholt. Gemeinsam mit "Volksrock 'n' Roller" Andreas Gabalier (34) veröffentlicht er sein erstes Lied "Pump It Up – The Motivation Song".

Andreas übernimmt zwar den gesanglichen Löwenanteil, inhaltlich dreht sich der Titel jedoch ums Leben des einstigen Profi-Bodybuilders. Arnold selbst ist auch zu hören: Mit einem eigenen Rap-Part und seinem typischen Spruch "Hasta la vista, Baby" sorgt er für Highlights im Song. Mit einer Hollywood-Legende zusammenzuarbeiten, sogar ein Musikvideo drehen zu dürfen – für Andreas eine Riesen-Ehre: "Er wollte einfach das bestmögliche Ergebnis erzielen. Und hat sich da auch wirklich sehr viel Zeit für genommen. Es war ein aufregender und bleibender Moment, mit ihm den ganzen Tag vor der Kamera zu stehen", beteuerte der "Hulapalu"-Interpret gegenüber RTL.

Doch wie kam es zur Zusammenarbeit der beiden gebürtigen Österreicher? Die Idee für ihren Track sei Andreas und Arnold bereits vor eineinhalb Jahren gekommen: "Ich habe meine kleine Bluetooth-Box mitgenommen und ihm das Demo von diesem Song in einer ganz vertrauten Runde an alten Freunden seinerseits vorgespielt. Die waren alle begeistert, er hat gestrahlt", erinnerte sich Andreas.

