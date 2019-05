Bei The Voice of Germany wird in diesem Jahr ordentlich rotiert: Erst vor wenigen Wochen schockten Michi Beck (51) und Smudo (51) ihre Fans mit einer ziemlich überraschenden Exit-News – die Mitglieder der Fantastischen Vier werden 2019 nicht mehr als Juroren an der Show teilnehmen. Auch Yvonne Catterfeld (39) und Michael Patrick Kelly (41) hängten ihre Coach-Aufgabe an den Nagel. Nun wurden endlich ihre Nachfolger bekannt gegeben!

Neben Mark Forster (35) werden 2019 wieder hochkarätige deutsche Musiker in der Jury von Deutschlands erfolgreicher Castingshow sitzen. Wie Bild am Sonntag jetzt berichtet, füllen die leeren roten Sessel von Yvonne, Paddy und Co. keine geringeren Stars als Sido (38), Rea Garvey (46) und Alice Merton. Damit gesellen sich zwei ganz neue und ein alter Coach in die Riege der Castingshow-Jury ein. In bereits vier Staffeln war Rea am Start und bringt jede Menge "The Voice"-Erfahrung mit.

"Ich komme gerade aus einer aufregenden Zeit mit meinem Album. Jetzt freue ich mich wieder auf meine 'The Voice'-Familie", erklärte der 46-Jährige im Interview. Ab Herbst 2019 können sich die Fans dann wieder auf eine geballte Gesangspower der Talente im TV freuen.

