Gerda Lewis (26) lässt sich nicht so leicht unterkriegen! Am vergangenen Donnerstag wurden die TV-News offiziell bestätigt: Die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin ist tatsächlich die nächste Bachelorette! Doch in den Augen vieler Kuppelshow-Fans ist die hübsche Blondine nicht unbedingt die beste Wahl für diesen Posten. Auch die Ex-Bachelor-Girls Viola Kraus (28) und Kattia Vides (31) äußerten gegenüber Promiflash Zweifel an der zukünftigen Rosenverteilerin. Jetzt veröffentlichte Gerda ein kämpferisches Statement!

"Verteidige deinen Seelenfrieden. Werde alles Toxische los. Räume deinen Weg frei", schrieb die 26-Jährige jetzt in ihrem neusten Instagram-Beitrag. Dazu postete sie einen Schnappschuss von sich, auf dem sie mit coolem Blick in die Ferne schaut. Ob sich diese Worte wohl darauf beziehen, dass Gerda für ihre Bachelorette-Nominierung so viel negatives Feedback bekam?

Zumindest Gerdas Follower scheinen diese Botschaft so zu verstehen – und kommentieren das Posting mit aufmunternden Nachrichten: "Lass dich nicht unterkriegen, du wirst die beste Bachelorette ever", versichert ihr beispielsweise eine Abonnentin. Glaubt ihr auch, dass Gerda sich hier an die Zweifler gerichtet hat? Stimmt ab!

TVNOW/Arya Shirazi Gerda Lewis, Bachelorette 2019

Instagram / gerda.jlewis Gerda Lewis, Social-Media-Star

Instagram / gerda.jlewis Gerda Lewis im April 2019

