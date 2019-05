Wow, Jennifer Matthias hat sich aber verändert! Die Blondine wanderte im Jahr 2010 gemeinsam mit ihrem damaligen Partner Jens Büchner (✝49) nach Mallorca aus. Dort baute sich das einstige Paar ein neues Leben auf und eröffnete einen eigenen Laden. Mittlerweile führt Jennifer das Modegeschäft erfolgreich allein. Jetzt nahm sie sich mal eine Auszeit vom ganzen Stress und gönnte sich einen Friseurbesuch. In den sozialen Medien überraschte sie anschließend mit ihrem völlig neuen Look.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 32-Jährige ein Selfie mit ihrer neuen Frisur. Jennifer ist sichtlich glücklich mit dem Endergebnis, empfahl ihren Friseur sogar an ihre Follower und schrieb dazu: "Ich habe endlich wieder die Haare schön. Farbe, Schnitt, alles passt. Ich bin sooo happy."

Bei den über 38.000 Followern kam das neueste Bild der Auswanderin super an – bereits nach wenigen Tagen klickten tausende Follower auf den Like-Button. "Sieht super schön aus. Eine kleine Veränderung ist wie Balsam auf der Seele", kommentierte ein Fan das Pic. Was sagt ihr zu Jennys Veränderung? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / matthias.jennifer Jennifer Matthias im August 2018

Anzeige

Facebook / jenny.deluex.eu Jennifer Matthias im Dezember 2016

Anzeige

Facebook / Jenny Deluex Jennifer Matthias im Februar 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de