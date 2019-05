Die Männerwelt muss jetzt ganz stark sein! Aneta Sablik (30) spielt gerne mit ihren Reizen: Bei ihrer DSDS-Teilnahme im Jahr 2014 verband die Blondine ihre einzigartige Gesangsstimme mit einer tollen Bühnenperformance – besonders in knappen Kleidern wurde ihr Talent in Szene gesetzt. Auch bei Dance Dance Dance zeigte die "The One"-Interpretin stets ihre sexy Kurven. Doch eins steht für Aneta trotzdem fest: sexy, ja – nackt, nein!

Die schöne Sängerin soll eine Anfrage vom Männermagazin Playboy für ein Shooting erhalten haben – doch das soll Aneta konsequent abgelehnt haben, wie sie im Bild-Interview verraten hat: "Zu mir passt es einfach nicht." Besonders aus einem Grund würde sich die 30-Jährige nie vor einer Kamera ausziehen – sie will ihre Verwandten und insbesondere ihre gläubige Mutter nicht vor den Kopf stoßen: "Alleine wegen meiner Familie würde das nicht gehen. Meine Mama würde mich umbringen", witzelte Aneta.

Gegen so ein Fotoshooting hat die TV-Bekanntheit im Allgemeinen aber absolut nichts einzuwenden, sie bekräftigt die Damen, die für den Playboy posieren: "Ich finde das total in Ordnung, dass Frauen das machen – es sind ja immer schöne Bilder", fügte sie hinzu.

Getty Images Aneta Sablik, Sängerin

Getty Images Aneta Sablik beim DSDS-Semifinale 2014

Getty Images Aneta Sablik, Musikerin

