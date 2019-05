Was ist eigentlich Nazan Eckes (43) und Christian Polancs (41) Erfolgsrezept bei Let's Dance? Obwohl die Moderatorin und ihr Profi-Tanzpartner in den ersten Wochen noch einiges an Kritik einstecken mussten, haben sich die beiden in der Zwischenzeit zu den Top-Favoriten des TV-Formats gemausert – auch in Show neun boten die zwei dem Publikum und der Jury eine spektakuläre Choreografie. Doch wie kommt es, dass Nazan und Christian mittlerweile so gut abliefern? Mit ein Grund dafür könnte ihr kleines Ritual sein, von dem sie Promiflash erzählt haben!

Promiflash traf das Duo im Anschluss an die neunte Show am Rande der Tanzfläche in Köln Ossendorf. Dort verriet Christian, was er Nazan mittlerweile vor jeder Live-Sendung eintrichtert: "Ich versuche immer, sie noch mal zu beruhigen. Die Worte sind immer: 'Ruhig bleiben. Kein Stress' – fast schon mantra-artig versuche ich das immer wieder in sie reinzubeten." Diese tröstenden Worte habe die Beauty auch jedes Mal aufs Neue bitter nötig: "Mein Herz rast so kurz vor der Performance. Ich werde dann manchmal ein bisschen hektisch", gestand sie.

Christians Worte seien ihr in diesen Momenten wirklich eine große Hilfe: "Das ist schon fast ein Ritual geworden. Dann sage ich mir das selbst auch und das funktioniert dann auch", betonte die 43-Jährige. Seid ihr überrascht, dass Nazan immer noch vor jedem Auftritt nervös ist? Stimmt ab!

Getty Images Christian Polanc und Nazan Eckes bei "Let's Dance" 2019

