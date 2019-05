Für seine Annemarie (41) hat sich Wayne Carpendale (42) einen ganz besonderen Spitznamen ausgedacht! Der Schauspieler hat ohne Zweifel eine Menge Spaß an Social Media: Immer wieder veröffentlicht er lustige Aufnahmen von sich oder seiner kleinen Familie und zaubert seinen Fans damit ein Lächeln ins Gesicht. Nun teilte er ein Auszug aus einem WhatsApp-Gespräch mit seiner Ehefrau und offenbarte damit, wie er die 41-Jährige nennt!

Auf Instagram veröffentlichte der Moderator den privaten Chat-Verlauf: Während er zu dem Zeitpunkt offenbar unterwegs war, hielten sich Annemarie und der gemeinsame Sohnemann zu Hause auf. In dem Gesprächs-Auszug informierte Wayne seine Herzdame darüber, dass es etwas später werde – und bewies gleichzeitig seine Vorliebe für kitschige Kosenamen: "Hasenpups, ich gehe noch auf einen Drink mit den Jungs." In dem Posting offenbarte der 42-Jährige außerdem, in welchem Zustand er Anne so nennt: "Wenn ich Hasenpups schreibe, liege ich meistens so bei 0,9 Promille", kommentierte der Scherzkeks den Screenshot.

Bei dem Beitrag sticht jedoch eine weitere Sache ins Auge: Die Moderatorin berichtete ihrem Schatz, dass "Madsi" am Schlafen sei. Fans der beiden Stars werden nicht zum ersten Mal auf diesen Namen gestoßen sein. Annemarie und Wayne haben den Namen ihres Kindes bisher nicht offiziell bestätigt. In Postings nennen sie ihren Sohn jedoch "Mads". Seit Monaten spekuliert die Community, ob es sich dabei um den Vornamen des kleinen Carpendale handelt.

Instagram / wayne_interessiert_s Whats App-Gespräch zwischen Annemarie und Wayne Carpendale

Dave Bedrosian / Future Image Wayne Carpendale in Los Angeles, 2019

Instagram / wayne_interessiert_s Wayne und Annemarie Carpendale mit ihrem Sohn im April 2019

