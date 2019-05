Vor fünf Jahren haben sich Kim Kardashian (38) und Kanye West (41) in Florenz bei einer romantischen Zeremonie das Jawort gegeben. Anlässlich ihres Hochzeitstags überraschte der Rapper seine Frau jetzt mit einem Kurztrip nach Las Vegas – inklusive eines Konzerts von Celine Dion (51). Doch das Beste kommt bekanntlich zum Schluss: Die Sängerin, die derzeit mit ihrer eigenen Show in Las Vegas gastiert, gratulierte den beiden persönlich zu ihrem Jahrestag!

Nachdem sich das Ehepaar beim Konzert im Caesar's Palace die Show von dem Weltstar angesehen hatte, gab es die eigentliche Überraschung: Die Pop-Diva traf Kim und Kanye hinter den Kulissen und es entstand ein gemeinsamer Schnappschuss! Diesen postete nicht nur die Reality-Queen direkt auf Twitter. Auch die Sängerin teilte sofort auf Instagram und gratulierte noch einmal via Social Media: "Happy Fünfjähriges, Kim Kardashian und Kanye! Danke, dass ihr gekommen seid, um meine Show zu sehen!" Kim selbst zeigte sich im Netz ebenfalls begeistert – und zitierte gleich noch einen Welthit von Celine: "Date-Night in Vegas mit Celine Dion. My heart will go on!"

Standesgemäß trug Kim ein perfektes Vegas-Outfit, bestehend aus einem weißen Overall mit Applikationen auf Brust- und Hüfthöhe. Celine strahlte nicht weniger auffällig in ihrem goldglänzenden Anzug. Nur Kanye wirkte ein wenig underdressed neben den beiden Damen: Er trug einen schwarzen Dickie-Kapuzenpullover mit Reißverschluss – übrigens den gleichen, den er auch schon bei der Met Gala getragen hatte.

