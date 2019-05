Huch, da sind aber einige Pfunde gepurzelt! Sam Eisenstein (46) kennen eingefleischte Fans aus der Vorabendserie Alles was zählt. Schon seit einigen Jahren verkörpert der Schauspieler in der Daily den sympathischen Kneipenwirt Marian Öztürk, der mit Sport nicht wirklich etwas am Hut hat. Doch privat scheint er ein absoluter Fitnessliebhaber zu sein. Im Netz präsentiert Sam nun stolz seine Muckis – und verrät ganz nebenbei, dass er über 20 Kilo abgenommen hat!

Momentan gönnt sich der Serienstar eine Auszeit auf Ibiza – also die perfekte Gelegenheit, um den Fans seinen durchtrainierten Body zu präsentieren. Auf einem Schnappschuss auf seinem Instagram-Profil posiert der 46-Jährige stolz wie ein waschechter Profi und schreibt zu dem Pic: "Ja, ich bin ein kleiner Poser, ich weiß. Aber wenn man diszipliniert 24 Kilo in vier Monaten abgenommen und gleichzeitig Muskeln aufgebaut hat, dann darf man auch stolz darauf sein, oder? Immerhin bin ich fast 50."

Sam darf ruhig ein bisschen prahlen – das zumindest geht aus den durchweg positiven Kommentaren der Community hervor. Die User sind entzückt von dieser Body-Transformation, ein User hält sogar humorvoll fest: "Trägt man bei so einer Figur nicht eher eine rote Badehose und ruft nach Pamela Anderson?"

Instagram / sam_eisenstein Sam Eisenstein auf Ibiza

wcrART / ActionPress Sam Eisenstein im Mai 2019

Instagram / sam_eisenstein Sam Eisenstein beim Training

