Sie lässt tief blicken! In den vergangenen Wochen hatte Britney Spears (37) vor allem wegen ihrer erneuten Einweisung in eine psychiatrische Klinik für Aufsehen gesorgt. Zuletzt war es allerdings ihr Vater, der für Furore sorgte: Jamie Spears (66) soll dabei sein, die Vormundschaft für seine Tochter auszubauen. Jetzt wurde die "Princess of Pop" zum ersten Mal gesichtet, seit diese Nachricht die Runde gemacht hat. Mit finsterem Blick und abgeschirmt von ihrer Security zeigte sich Brit mit einem XXL-Ausschnitt!

Paparazzi entdeckten die Sängerin am Montag vor einem italienischen Restaurant in der kalifornischen Stadt Agoura Hills. Wie Aufnahmen zeigen, schien die Laune bei Britney jedoch nicht gerade gut zu sein: Mit ernster Miene und verdeckt durch einen Regenschirm ihrer Bodyguards bahnte sie sich den Weg zu ihrem Wagen. Das Einzige, was am Look der Blondine strahlte, war ihr knallgelbes Off-Shoulder-Top, das den Blick auf ihr Dekolleté freigab – und auch auf ihren Sonnenbrand. Dazu kombinierte die 37-Jährige einen grünen Spitzen-BH, einen grauen Cardigan, blaue Jeans und passend zur braunen Handtasche farblich abgestimmte Peeptoe-Sandalen.

In dieser aufreibenden Zeit soll vor allem einer nicht von Britneys Seite weichen: ihr Freund Sam Asghari. Das Model versuche, wenn er nicht arbeiten müsse, seiner Liebsten jeden Wunsch von den Lippen abzulesen. “Er ist immer sehr lieb und beschützt Britney”, verriet ein People-Insider.

Splash News Britney Spears in Agoura Hills, Mai 2019

Splash News Britney Spears im Mai 2019

Splash News Britney Spears und Sam Ashgari beim Shoppen, Mai 2019

