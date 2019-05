In den 1990er-Jahren flogen Brian Austin Green (45) die Mädchenherzen massenweise zu. Als David Silver wurde er in der Kultserie Beverly Hills, 90210 weltberühmt. Es gab nur wenige, die seine TV-Clique rund um Brandon und Brenda Walsh, Dylan McKay, Kelly Taylor, Donna Martin & Co. nicht kannten. Dennoch gab es eine ganz besondere Person, die in das Leben des Schauspielers treten sollte und überhaupt nicht wusste, wer er eigentlich war: seine heutige Ehefrau Megan Fox (33)!

Bei ihrem ersten Treffen kannte Megan weder Brian noch die berühmte Serie, wie der 45-Jährige jetzt gegenüber People verriet. "Als wir uns trafen, sagte Megan nur: 'Er sieht aus wie Justin Timberlake'. Das ist alles, was ihr wichtig war. Sie ist mit *NSYNC aufgewachsen", so der Hollywood-Hottie. "Ihre ältere Schwester war ein Fan von '90210', aber Megan kannte die Serie nicht."

Für ein weiteres Kennenlernen war das allerdings kein Hindernis: Brian und Megan sind seit 2010 verheiratet und haben mittlerweile drei Söhne – Noah, Bodhi und Journey. Ihre mutmaßliche Bildungslücke von damals kann die Transformers-Darstellerin zudem in Kürze schließen: Brian ist demnächst im Serien-Reboot von "Beverly Hills, 90210" zu sehen.

Getty Images Brian Austin Green und Megan Fox bei den Golden Globes 2013

Getty Images Brian Austin Green, Schauspieler

Dimitrios Kambouris / Getty Megan Fox und Brian Austin Green bei einer Veranstaltung der "Avon"-Stiftung in New York

