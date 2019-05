"Wer bin ich?" Wer nutzt nicht gerne die sozialen Medien, um den einen oder anderen Einblick ins private Fotoalbum zu geben und Schnappschüsse aus der Jugend mit anderen zu teilen? Da machen auch die Hollywoodstars keine Ausnahme. Diese Schauspielerin hat ein besonders farbenfrohes Throwback-Pic ausgegraben, um sich mit ihren Followern an frühere Zeiten zu erinnern. Doch wen zeigt denn nun dieses Foto?

Es ist Demi Moore (56)! Die Dreifach-Mama und Ex von Action-Legende Bruce Willis (64) und Two and a half Men-Star Ashton Kutcher (41) wirft sich auf dem Bild auf ihrem Instagram-Profil in professionelle Modelpose: Die Arme angewinkelt, die Hände in die Hüften gestützt, blickt sie mit Lolita-Augenaufschlag in die Kamera. Sie trägt ein bauchfreies zitronengelbes Neckholder-Top zur rosafarbene Shorts. Die langen dunklen Haare hat sie hochgesteckt, Augen und Lippen sind geschminkt. "Mein Baby-Ich, circa 1975 oder 76", kommentiert die 56-Jährige den Schnappschuss. Demi dürfte also etwa 13 oder 14 Jahre alt gewesen sein.

Die Fans sind begeistert und überhäufen die Schauspielerin mit Komplimenten. "Du alterst nicht, du wirst nur hübscher", heißt es. Oder: "Du siehst gar nicht so anders aus. Durch und durch umwerfend". Darunter sind auch einige prominente Follower wie Schauspielerin Liv Tyler (41) oder Demis Tochter Tallulah Belle. Und Designer Zac Posen (38) bewertet das Throwback-Pic mit vier Sternen und einem kleinen Herzen.

Getty Images Demi Moore, Schauspielerin

Getty Images Demi Moore 1997

Getty Images Demi Moore, Model

