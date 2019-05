Folgt nach ihrem großen Familien-Glück etwa die Trennung? Porsha Williams wurde vor allem durch ihre Auftritte in der Reality-Show The Real Housewives Of Atlanta berühmt. Nach einer unerfüllten Ehe mit ihrem Ex-Mann Kordell Stewart, fand sie in dem Geschäftsmann Dennis McKinley nicht nur ihren neuen Verlobten, sondern seit dem 22. März auch den Vater ihrer Tochter Pilar. Doch auch diese Beziehung soll nun gescheitert sein: Die 37-Jährige befeuerte die Trennungsgerüchte, indem sie ihm auf Social Media entfolgte!

Noch vor wenigen Wochen postete die Neu-Mama auf ihrem Instagram-Account das erste Foto zu dritt: Darauf strahlten die frischgebackenen Eltern mit ihrem Baby um die Wette. Nun ist Dennis nicht nur seine Braut in spe im Netz entfolgt, auch ihre Schwester Lauren und ihre Mama Diane taten es ihr gleich, wie Daily Mail berichtete. Auch an Porshas Fans ging dies nicht unbemerkt vorbei – ihre Abonnenten vermuten nun, dass das Paar sich drei Monate nach seiner Verlobung getrennt hat.

Bisher äußerten sich die beiden aber noch nicht zu den Split-Munkeleien. Die Reality-Doku "Porsha's Having a Baby", die die US-Amerikanerin in den letzten Zügen ihrer Schwangerschaft zeigte, ließ jedoch schon vermuten, dass bei den Turteltauben nicht immer alles rosig lief. Das Duo zögerte damals, zusammenzuziehen und Porsha äußerte zudem die Angst, mit Dennis zu vertraut zu werden, weil sie nicht wieder so eine schwere Trennung durchmachen wolle.

Instagram / porsha4real Dennis McKinley und Porsha Williams im April 2019

Getty Images Porsha Williams in den SiriusXm Studios im Januar 2017

Getty Images Porsha Williams im Oktober 2018

