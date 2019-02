Happy End für Porsha Williams! Die 37-Jährige wurde durch ihre Auftritte bei The Real Housewives Of Atlanta als Reality-Star berühmt. Doch daneben sorgte sie nicht nur einmal für Negativ-Schlagzeilen: In ihrem Privatleben lief es alles andere als rund. Mit ihrem Ex-Ehemann Kordell Stewart hatte sie sich oft gestritten. Nach zwei Jahren ging die Ehe dann zu Bruch. Doch jetzt wagt sie es erneut: Porsha ist frisch verlobt!

Laut dem britischen Onlinemagazin Daily Mail wurde Porsha von ihrem Liebsten, Geschäftsmann Dennis McKinley, mit einem Helikopterflug überrascht, zu sehen in der aktuellen Folge von "The Real Housewives Of Atlanta". Der brachte sie auf ein Gebäude, dort erkannte Porsha plötzlich eine Melodie. "Das ist mein Song", sagte sie, als sie "Superwoman" hörte, den die Sängerin Lil' Mo für sie sang. Sie fand sie in einem Raum, dessen Boden mit Rosenblüten bedeckt war. Dort fragte Dennis sie: "Bist du bereit?" und Porsha nickte. Ihr Liebster Dennis ging in die Knie und es folgte die Frage aller Fragen: "Willst du Mrs. McKinley werden?" Die schwangere Reality-Darstellerin sagte sofort "ja" und ließ sich einen diamantenbesetzten Verlobungsring anstecken.

Für die werdende Mutter sind es aktuell emotionale Zeiten. Vor über sechs Jahren hatte sie eine Fehlgeburt erlitten, weswegen sie ihr aktuelles Glück besonders wertschätzt. "Schwanger zu sein und den Vater meines Kindes so liebevoll und aufmerksam zu sehen, das bedeutet alles für mich", gesteht sie.

Getty Images Porsha Williams bei einem Event in Atlanta

Getty Images Porsha Williams bei Emmy Awards 2015

Getty Images Porsha Williams, TV-Persönlichkeit

