Was für ein niedliches Trio! Bei Porsha Williams ging jetzt alles Schlag auf Schlag. Nachdem die "Real Housewives of Atlanta"-Bekanntheit vor über sechs Jahren eine Fehlgeburt erlitten hatte, überraschte sie im September vergangenen Jahres mit freudigen Nachrichten: Sie war schwanger von ihrem Partner Dennis McKinley! Der stellte ihr dann sogar vor Kurzem die Frage aller Fragen, bevor im März endlich der gemeinsame Nachwuchs das Licht der Welt erblickte. Damit dürfte das Familienglück perfekt sein – was nun auch ein erstes Familienfoto beweist!

Auf Instagram teilte der Reality-Star ein besonders schnuckeliges Selfie: Strahlend kuschelt sich Porsha an ihren Liebsten, auf dessen Bauch wiederum der kleine Wonneproppen namens Pilar Jhena im weißen Strampler eingekuschelt liegt. Dazu schrieb die stolze Neu-Mama: "Meine süße, kleine Familie" – und versah den Beitrag zusätzlich mit dem Hashtag "Mein Herz ist erfüllt".

Nach der Geburt hielten sich die frischgebackenen Eltern eher bedeckt mit Informationen über ihre Prinzessin. Lediglich den Namen der Kleinen gab Porsha kürzlich zu einem Instagram-Foto von sich aus Schwangerschaftszeiten preis.

Instagram / therealhousewivesofatlanta Porsha Williams und ihr Verlobter Dennis McKinley

Anzeige

Getty Images Porsha Williams bei den Emmy Awards 2016

Anzeige

Instagram / porsha4real Porsha Williams und ihre Tochter Pilar Jhena

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de