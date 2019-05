Steigt Herzogin Meghan (37) ihr Mutterglück etwa zu Kopf? Die ehemalige Schauspielerin und Prinz Harry (34) wurden Anfang Mai Eltern des kleinen Archie Harrison. Schon vor der Geburt soll sich das Paar große Gedanken über das Leben mit seinem Kind gemacht haben – am liebsten wollte es eine amerikanische Kinderhilfe haben. Doch mit ihrer Entscheidung könnte die gebürtige US-Amerikanerin nun doch nicht mehr so zufrieden sein: Angeblich soll Meghan ihre Nannys links liegen lassen.

Wie New Idea nun von einem Insider erfahren haben will, sei die 37-Jährige nach der Geburt ihres Sprösslings zu einem totalen Kontroll-Freak geworden. "Es ist unmöglich für sie, dass jemand alleine mit Archie ist. Sie lehnt jede Hilfe ab. Niemand außer ihr darf sich um ihn kümmern", berichtete die Quelle. Selbst ihre eigene Mutter oder ihr Ehemann seien der Beauty zur Betreuung ihres Wonneproppens nicht gut genug. Doria Ragland soll bereits wieder nach Los Angeles abgereist sein, obwohl die Yoga-Lehrerin eigentlich einen längeren Aufenthalt in London geplant hatte.

Wie viele Nannys das Paar nun wirklich engagiert hat, ist nicht genau bekannt. Dem Vernehmen nach seien sie sich schlussendlich nicht ganz sicher gewesen, ob sie überhaupt Personal für die Erziehung ihres Kindes haben wollten. Dem Online-Portal zufolge habe aber bereits einer von mehreren Mitarbeitern das Handtuch geworden. Was sagt ihr zu Meghans angeblichem Verhalten? Stimmt in der Umfrage ab.

Getty Images Herzogin Meghan in Neuseeland im Oktober 2018

Getty Images Doria Ragland, Herzogin Meghan und Prinz Harry im September 2018

Getty Images Herzogin Meghan, Prinz Harry und Archie Harrison am 8. Mai 2019 in Windsor

