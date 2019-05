Schmerzhafter Zwischenfall für Jessica Chastain (42)! Die Schauspielerin befindet sich gerade auf großer Promo-Tour für ihren kommenden Streifen “X-Men: Dark Phoenix”, der am 6. Juni in den deutschen Kinos anlaufen wird. Ab und an gönnt sich die Hollywood-Schönheit allerdings auch eine kleine Auszeit vom Werbe-Stress – das endete nun jedoch qualvoll für den Rotschopf: Ein Pferd biss Jessica in die Brust!

Auf ihrem Twitter-Account teilte Jessica den Clip, der bei vielen Fans schon beim Hinsehen Schmerzen verursachte. “Dürfen wir die Pferde anfassen? Ich möchte nichts tun, das dich aufregt”, sagt die 42-Jährige zu Beginn des Videos, in dem ein weißes Pferd vor ihr steht. Während der “Jurassic World”-Star noch zögert, schnappt das Ross zu! “Oh! Oh. Das Pferd hat mich in meine Brust gebissen. Im wahrsten Sinne des Wortes – es hat in meine Brust gebissen”, zeigt sich Jessica geschockt. Sie wagt daraufhin einen weiteren Annäherungsversuch – gibt aber auf: “Okay, ich streichle dich nicht.” Ihr Kommentar zum Clip beweist allerdings, dass sie das Ganze mit Humor nimmt: “Ich kann nicht glauben, dass ich überlebt habe.”

Jessica wird in diesem Jahr nicht nur in “X-Men: Dark Phoenix” über die Kinoleinwände flimmern – sie hat eine weitere Hauptrolle ergattert! In der Fortsetzung des Horror-Streifen-Remakes “Es” wird sie die Rolle der Beverly Marsh übernehmen. “Es 2” soll aber erst im September in den Kinos anlaufen.

Getty Images Jessica Chastain, Schauspielerin

Getty Images Jessica Chastain, Filmstar

Getty Images Hutch Parker, Michael Fassbender, Sophie Turner, Simon Kinberg, Jessica Chastain und James McAvoy

