Jürgen Milski (55) hält nicht viel von der Beziehung seines Musikerkollegen Michael Wendler (46)! Seit Wochen können der Schlagerstar und seine 28 Jahre jüngere Freundin Laura nicht die Finger voneinander lassen: Regelmäßig teilen die beiden Knutsch-Schnappschüsse im Netz und zeigten ihre Liebe auch bereits ganz offen bei Goodbye Deutschland – und das, obwohl der Wendler offiziell noch nicht von seiner Frau Claudia geschieden ist. In die Riege der Love-Kritiker reiht sich nun auch Mallorca-Star Jürgen ein und stichelt heftig: Der Sänger findet die öffentlichen Liebesbekenntnisse unnötig und respektlos Michaels Noch-Gattin gegenüber!

"Scheinbar geht bei Herrn Wendler beruflich nicht mehr allzu viel!", teilte der Blondschopf jetzt im Bunte-Interview gegen den "Sie liebt den DJ"-Interpreten aus. Jürgen halte sein Privatleben, anders als der Wendler, lieber aus der Öffentlichkeit heraus: "Weil ich möchte, dass die Medienvertreter über das berichten, was ich beruflich mache!" Mit diesem Statement hat der einstige Big Brother-Star seine Giftpfeile allerdings noch nicht verschossen. "Außerdem finde ich es respektlos seiner Frau gegenüber!", stellte er abschließend klar.

Dabei scheint es nicht verwunderlich, dass Jürgen eine negative Meinung zu der Netz-Flirt-Offensive des Duos hat, immerhin sind die beiden Sänger in der Vergangenheit schon öfter aneinandergeraten. Aber auch so ist die Aufmerksamkeit Michael und Laura in Zukunft weiterhin gewiss: Die beiden werden demnächst zumindest regelmäßig im TV zu sehen sein, denn sie ziehen gemeinsam ins diesjährige Sommerhaus der Stars.

Getty Images Claudia Norberg bei "Big Brother"

Getty Images Jürgen Milski im August 2016

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura Müller

