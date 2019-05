Harry Potter-Fans dürfen sich auf neue Bücher freuen! J.K. Rowling (53) hatte ihre bahnbrechende Romanserie eigentlich 2007 nach sieben Teilen beendet. Gerade widmet sich die Bestsellerautorin mit der Filmreihe Phantastische Tierwesen der Vorgeschichte. Aber immer noch ist das Interesse an Harry Potter und seinen Freunden ungebrochen. Nun legt ihre Schöpferin nach: Joannes Verlagshaus veröffentlicht demnächst vier neue Bücher zum Zauberer-Universum!

Dabei handelt es sich allerdings nicht um Romane. Geplant sind vier kurze, magische "Lehrbücher" im E-Book-Format, wie Pottermore Publishing mitteilte –sie sollen sich mit den Themen Zaubersprüche, Wahrsagen, Zaubertränke und magische Kreaturen beschäftigen. Die Bücher werden auf der Ausstellung "Harry Potter: A History of Magic" basieren, die 2017 in der British Library zu sehen war. Die Britin selbst habe nicht an den Neuerscheinungen gearbeitet, berichtet Daily Mail.

Die ersten beiden Bände werden laut der britischen Zeitung bereits am 27. Juni erscheinen. Die anderen Bücher sollen kurze Zeit später erhältlich sein. Die Werke werden demnach zur Erstveröffentlichung auch in deutscher Sprache zur Verfügung stehen.

United Archives GmbH/ ActionPress Daniel Radcliffe in "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes"

Getty Images Joanne K. Rowling, Schriftstellerin

Curtis / Starpix / REX / Shutterstock / ActionPress J.K. Rowling bei der "Fantastic Beasts"-Premiere in New York

