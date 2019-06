Heiße Höchstleistungen bei Ella Endlich (34) – dank ihrer neuen Profi-Trainerin! Am Freitag hielten die Zuschauer den Atem an, als die Sängerin mit Valentin Lusin (32) und dessen Frau Renata Lusin (31) eine umwerfende Rumba aufs Parkett legte: Das Thema Eifersucht vertanzte das Trio extrem verführerisch und durfte dafür die Top-Wertung einheimsen. Eine nicht ganz unwesentliche Rolle spielte dabei Renata, die die ohnehin motivierte Ella noch weiter antrieb!

Sie habe es total gepusht, Renata dabei zu haben, erklärte Ella im Promiflash-Interview nach der Show. Und das fiel auch Valentin auf: "Ella hat wirklich alles von Renata aufgesogen und Renata hat ihr vieles gegeben. Und das hat so harmoniert im Training. Man hat gesehen, wie es geknistert hat und wie die beiden sich echt in den Himmel tänzerisch getragen haben." Eine Schilderung, die seine Frau nur unterstützen kann: "Sie saugt wirklich alles auf, jede Bewegung, jede Emotion. Da bin ich sehr, sehr stolz auf sie", sagte Renata über Ex-DSDS-Jurorin Ella, mit der sie zum Abschluss des Tanzes einen Kuss austauschte.

In der Vorwoche hatten die Blondine und ihr Profi-Partner noch um den Einzug in die nächste Runde zittern müssen. Darum sei es für Ella und Valentin eine echte Herausforderung gewesen, die Trainingswoche mental durchzustehen. Renatas Unterstützung sei dabei eine willkommene Auflockerung gewesen. "Mental war es eben schwer, physisch hat es Spaß gemacht. [...] Physisch habe ich diese Woche so genossen", schätzte Valentin die vergangenen Tage mit einem Lachen ein.

Getty Images Daniel Hartwich, Ella Endlich, Motsi Mabuse und Valentin und Renata Lusin bei "Let's Dance"

Getty Images Renata Lusin, Ella Endlich und Valentin Lusin im "Let's Dance"-Viertelfinale

Getty Images Valentin Lusin, Renata Lusin und Ella Endlich (hinten) bei ihrer "Let's Dance"-Trioperformance

