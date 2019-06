Endlich läuft es in puncto Liebe wieder richtig rund bei Aneta Sablik (30)! 2017 hatte die Sängerin überraschend ihr Liebes-Aus bekannt gegeben: Nur wenige Monate nach der Hochzeit war ihr Mann Kevin überraschend aus dem gemeinsamen Heim ausgezogen; seitdem gehen die einstigen Turteltauben getrennte Wege. Doch die Powerfrau ließ sich nicht unterkriegen und hat sich im vergangenen Jahr tatsächlich wieder verliebt. Im Promiflash-Interview schwärmte Aneta jetzt in den höchsten Tönen von ihrem neuen Partner Chris.

Beim Milka Charity-Blobbing-Event in Hamburg stellte sich das Paar gemeinsam dem Pressetrubel. Mit Promiflash sprachen Aneta und Chris aber nicht nur über ihre anstehende Hochzeit, sondern auch darüber, was sie an dem anderen lieben. "Wir sind wirklich ein Top-Team. Wir unterstützen uns gegenseitig und er unterstützt mich auch in meiner Arbeit", erzählte die DSDS-Siegerin von 2014. Einmal ins Schwärmen geraten, konnte sie offenbar gar nicht mehr aufhören, Lobeshymnen auf ihren Liebsten zu singen: "Er hat nichts mit dem Showgeschäft zu tun und trotzdem akzeptiert er alles, was ich mache, reist mit mir ganz oft und hilft mir bei allem [...]. Besser könnte ich es mir nicht wünschen."

Das Duo harmoniert privat als auch beruflich perfekt – kein Wunder, dass Chris sogar bereits vor Aneta auf die Knie gegangen ist. Ein Datum für die Hochzeit steht zwar noch nicht fest, doch die beiden haben verraten, dass es im kommenden Jahr so weit sein soll.

Getty Images Aneta Sablik, Sängerin

Instagram / officialanetasablik Aneta Sablik und ihr Verlobter Chris auf Ibiza

Instagram / officialanetasablik Aneta Sablik und Geschäftsmann Chris

