Klare Ansage von Stephanie Schmitz (24)! 2017 nahm die schöne Blondine am Kuppelformat Love Island teil, fand dort in Julian Evangelos (26) ihren Traummann und geht seither superhappy mit ihm durchs Leben; sogar verlobt haben sich die beiden schon! So mancher Fan der beiden mag darauf hoffen, dass bald schon Nachwuchs unterwegs sein wird – doch will die Reality-TV-Darstellerin überhaupt schwanger werden? In den sozialen Medien gab Stephie jetzt bekannt, dass sie die Pille absetzen will – aus einem ganz bestimmten Grund!

In ihrer Instagram-Story wandte sich die 24-Jährige an ihre weiblichen Follower – und kündigte an, von nun an nicht mehr mit der Pille zu verhüten. Sie erleide mehrmals wöchentlich Migräne-Anfälle und außerdem habe sie die Geschichte einer Followerin wachgerüttelt, die eine Augenthrombose erlitten hatte. "Es ist ja nun mal Realität, dass man von der Pille schneller eine Thrombose kriegen kann und das ist mir erst dann so richtig bewusst geworden", erklärte die TV-Bekanntheit. Mit ihrem Liebsten habe sie ihr Vorhaben bereits besprochen und werde sich nun bei ihrer Gynäkologin über alternative Methoden informieren.

Dass der Hormon-Entzug auch unschöne Folgen haben kann, ist Stephie bewusst: "Ich habe nur gehört, dass das Absetzen oft mit ganz, ganz schlimmen Hautproblemen und so verbunden ist, was mir erst mal egal ist. Besser, als die Gesundheit so zu strapazieren auf Dauer", erklärte sie entschlossen. Von Problemen bei der Umstellung kann auch Dagi Bee (24) ein Lied singen: Sie hatte sich bereits vor über anderthalb Jahren dazu entschieden, die Verhütungsmethode zu wechseln und litt noch Monate später an hartnäckigen Hautrötungen. Tatsächlich kann der Verzicht auf die Hormonzufuhr mit Stimmungsschwankungen, unreiner Haut sowie Wassereinlagerungen und Blähungen einhergehen, verriet Dr. Mary Jane Minkin, klinische Professorin für Geburtshilfe und Gynäkologie der Yale Universität, gegenüber Refinery29.

