Wie geht es nach Game of Thrones mit den Figuren weiter? Diese Frage treibt Fans nach dem Ende der Kultshow um. Denn viele der Helden sind zum Schluss der achten Staffel noch jung und bereit für neue Abenteuer. Da wäre es naheliegend, sie zum Zentrum eines der geplanten Spin-offs der HBO-Kultserie zu machen. Vor allem das Schicksal von Sansa Stark interessiert die Anhänger. Nun hat Darstellerin Sophie Turner (23) verraten, ob sie erneut die neue Königin des Nordens spielen wird.

Leider hat die Britin für Fans keine gute Nachricht. "Ich glaube, es ist an der Zeit, sich von Sansa zu verabschieden", sagte Sophie im Gespräch mit Sky News. Das gilt zumindest für die 23-Jährige selbst: Sollte sie erneut in die Rolle schlüpfen, würde sie das nur weiter "traumatisieren", erklärte Sophie. Außerdem hat das Ende von "Game of Thrones" für sie – im Gegensatz zu den vielen unzufriedenen Zuschauern – offenbar keine Wünsche offengelassen. "Ich habe mich auf sehr gute Art von Sansa verabschiedet", betonte die Schauspielerin. Sie stellte klar: "Es waren die mit Abstand besten zehn Jahre meines Lebens."

Es ist ja auch nicht so, als ob Sophie im Anschluss an "Game of Thrones" in ein Karriereloch fallen würde: Aktuell spielt sie die Hauptrolle in "X-Men: Dark Phoenix". Der Film mit James McAvoy (40) und Jennifer Lawrence (28) kommt am 6. Juni 2019 in die deutschen Kinos.

Supplied by WENN.com Sophie Turner als Sansa Stark in der sechsten "Game of Thrones"-Staffel

Anzeige

Getty Images Maisie Williams, Kit Harington, Sophie Turner und Isaac Hempstead-Wright

Anzeige

Helen Sloan/HBO Sansa Stark (Sophie Turner) und Littlefinger (Aidan Gillen)

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de