Wie wirkt sich das Karpaten-Abenteuer auf die Liebe von Eva (Uta Kargel, 38) und Robert Saalfeld (Lorenzo Patané, 42) aus? Die Sturm der Liebe-Rolle von Uta hat eine krasse Katastrophe hinter sich: Zusammen mit Christoph (Dieter Bach, 55) hatte sie einen Flugzeugabsturz über dem Tatra-Gebirge in Osteuropa überlebt. Eva kehrte zwar wohlbehalten, jedoch im Inneren verändert zum Fürstenhof zurück. Auch für ihre Ehe mit Robert werden die Geschehnisse zur Belastungsprobe – wird ihre Beziehung das überstehen?

"Für Eva als Familienmensch, der alles, was damit zusammenhängt, zusammenhalten möchte, ist die Erkenntnis, dass nichts mehr so ist wie vor dem Flugzeugabsturz unsagbar erschütternd", erklärte die Schauspielerin gegenüber Promiflash. Doch in Hinblick auf die Liebe zwischen ihrer Rolle Eva und Robert zeigte sich die 38-Jährige im Interview optimistisch. "Das Besondere an der Liebe, die Eva und Robert erzählen, ist, dass sie als ehemaliges Traumpaar beweisen können, dass es nicht immer so einfach ist, Liebe im Alltag zu integrieren. Aber beide werden letztlich alles versuchen, ihre Liebe in guten wie in schlechten Zeiten zu erhalten."

Seit der sechsten Staffel bilden die Restaurantleiterin und der Hotelkoch das Traumpaar der ARD-Erfolgsserie. Gemeinsam haben die Liebenden viele Höhen und Tiefen erlebt. Erst kürzlich bangten sie um das Leben ihrer Serientochter Valentina, die an Leukämie erkrankt war.

ARD / Christof Arnold Uta Kargel und Dieter Bach in einer Szene von "Sturm der Liebe"

ARD / Christof Arnold Dieter Bach und Uta Kargel, "Sturm der Liebe"-Darsteller

ARD/Christof Arnold Uta Kargel (l.), Lorenzo Patané und Paulina Hobratschk (r.) von "Sturm der Liebe"

