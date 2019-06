Barbara Meier (32) ist unter der Haube! Am 1. Juni hatten sich die Germany's next Topmodel-Siegerin von 2007 und ihr Partner Klemens Hallmann bei einer romantischen Trauung in Venedig das Jawort gegeben. In Begleitung zahlreicher prominenter Gäste wurde anschließend ausgiebig gefeiert, sodass die schöne Rothaarige bis zuletzt eine Mini-Social-Media-Pause einlegte. Nun meldete sich Barbara aber bei ihren Fans zurück – und schwärmte überglücklich von ihrem neuen Leben als Ehefrau!

"Ja! Ich habe am Samstag JA zu der Liebe meines Lebens gesagt!", begann die 32-Jährige ihren emotionalen Post auf Instagram. Zu einem Foto, das sie mit ihrem Gatten vor der Kirche zeigt, schrieb sie weiter: "In einer wunderschönen Zeremonie haben wir uns die ewige Liebe versprochen. Ich freue mich darauf, in guten und schlechten Zeiten für meinen Ehemann da zu sein!" Mit rührenden Worten beendete Barbara ihre Zeilen: "Ich bin unglaublich glücklich, im Hafen der Ehe angekommen zu sein!"

Mit ihrem Liebes-Posting präsentierte die frischgebackene Unternehmer-Gattin zudem ihren Hochzeitslook: Zu ihrem mit Steinchen und jeder Menge Bling Bling verzierten, üppigen Kleid trug das Model die rote Wallemähne halb offen. Ihr Strahlen dürfte jedoch das schönste Accessoire sein.

Getty Images Barbara Meier im Mai 2019 beim Filmfestival in Cannes

Anzeige

AMA / MEGA Klemens Hallmann und Barbara Meier nach ihrer Hochzeit im Juni 2019

Anzeige

AMA / MEGA Klemens Hallmann und Barbara Meier nach ihrer Hochzeit im Juni 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de