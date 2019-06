Verliebt, verlobt, vermehrt – und dann plötzlich getrennt? Seit Kurzem gibt es Trennungsgerüchte um Real Housewives-Star Porsha Williams. Erst im März hatte sie das erste gemeinsame Kind mit ihrem Verlobten Dennis McKinley bekommen – und nur zwei Monate später war dann von einer Liebeskrise die Rede. Aber was ist wirklich dran an den Spekulationen? Dennis’ aktueller Social-Media-Post spricht jedenfalls vom Gegenteil!

Ein Instagram-Post des Geschäftsmanns zeigt zwar weder seine Partnerin noch sein Töchterchen Pilar Jhena, dafür aber ein Meme, das einen Zwischenfall bei einem Basketballspiel darstellt: Ein Spieler ist beim Fangen des Balls in die Zuschauerränge gesprungen. Die Markierungen und die Bildunterschrift sprechen für sich: So betitelt Dennis das Chaos auf dem Bild als "den Schwachsinn", während er sich selbst in der Gegend der völlig überraschten Besucher markiert. Zu denen gehört auch Drake (32), der sich verwundert Richtung Zwischenfall umdreht. Was Dennis mit diesem Beitrag sagen will, wird spätestens in der Bildunterschrift klar.

"Ich liebe P & PJ, der Rest ist Mist", drückt der Neu-Papa mithilfe von Emojis aus. Dass P für Porsha und PJ für Pilar Jhena steht, ist offensichtlich – und somit ist auch Dennis’ Aussage einleuchtend: Für ihn zählen nur diese beiden Damen in seinem Leben – mit den negativen Gerüchten hat er nichts am Hut, weshalb er sich vom vermeintlichen Drama distanziert. So handhabt es seine Liebste im Übrigen auch: Bis heute ist sie auf den Trennungstalk nicht eingegangen.

