Jennifer Lopez (49) beweist, wie gut eine Patchwork-Familie funktionieren kann! In ihrer Ehe mit Marc Anthony (50) sind die Zwillinge Emme Maribel (11) und Maximilian David (11) entstanden. Nach ihrer Scheidung vor acht Jahren ist die Sängerin mittlerweile wieder glücklich an Alex Rodriguez (43) vergeben – mit dem Baseball-Star steckt die "I'm Real"-Interpretin sogar aktuell in der Hochzeitsplanung. Auch ihr Ex Marc könnte einer der geladenen Gäste sein. Denn ihr Verlobter zeigte nun, wie gut er sich mit dem Verflossenen seiner Herzdame versteht!

In seinem neuen Instagram-Video sitzt A-Rod zwischen Marc und Jennifer, als deren gemeinsamer Sohn Max auf der Bühne seinen großen Auftritt hatte. Die drei hörten sichtlich stolz dem Kinder-Chor dabei zu, wie er Whitney Houstons (✝48) "I Will Always Love You" zum Besten gab. Von Eifersucht oder Anspannung war aber weit und breit keine Spur. Stattdessen bekam sich Alex gar nicht mehr ein, als Jenny und Marc ihre Lippen passend zum Songtext bewegten: "Diejenigen, die es können, tun es. Diejenigen, die es nicht können, sitzen zwischen zwei Menschen, die es können und bleiben ruhig", kommentierte der US-Amerikaner den witzigen Clip.

Dieser Auftritt war aber längst nicht das einzige harmonische Aufeinandertreffen des Trios: Immer wieder zeigen sie sich bei gemeinsamen Ausflügen mit den Kids und verbringen sogar Feiertage gemeinsam. Auch Alex' Töchter und Marcs drei weiteren Sprösse sind dann oft dabei.

Splash News Jennifer Lopez, Alex Rodriguez, Marc Anthony, 2005

Getty Images Marc Anthony und Jennifer Lopez bei den Grammys 2016

Instagram / arod Alex Rodriguez, Marc Anthony, Jennifer Lopez und Emme, 2018

