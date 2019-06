Niklas Schröder (30)auf dem Weg zu vollkommenem Glück! Der ehemalige Bachelorette-Kandidat hat sich einen langersehnten Traum erfüllt: Er ließ sich sein Haupthaar durch eine Transplantation wieder auffüllen. Seit der neue Haaransatz also sprießt, spricht der Osnabrücker sogar von einem neuen Lebensgefühl. Allerdings könnte der Heilungsprozess für den Tattoo-Freund noch problematisch werden. Bis zu seiner Hochzeit ist Niks Traummatte wohl noch nicht ganz fertig.

Der einstige Kuppelshow-Teilnehmer will seiner Verlobten Jessica Neufeld (24) noch in diesem Jahr das Jawort geben. Bis dahin wird es aber mit einer vollen Matte auf dem Kopf nichts werden. Wie der Influencer nun selbst in einem YouTube-Video offenbarte, sind die endgültigen Ergebnisse wirklich erst in einem Jahr zu erkennen. Zudem ist aktuell sehr viel Vorsicht geboten. "Ich darf jetzt einen Monat lang nicht zum Friseur und mich auch nicht selbst rasieren", erklärte der 30-Jährige.

Der frühere Glatzenträger muss sich also noch in Geduld üben. Allerdings: Auf sein Markenzeichen muss er bald nicht mehr verzichten. "Ich darf nach fünf Tagen wieder eine Mütze aufsetzen", freute sich Nik. Im Notfall kann der modische Bräutigam in spe also auch eine coole Cappy zur Trauung tragen.

Instagram / nik_schroeder Niklas Schröder während seiner Haartransplantation, Mai 2019

WENN.com Jessica Neufeld und Niklas Schröder bei der Berlin Fashion Week

AEDT/WENN.com Jessica Neufeld und Niklas Schröder in Berlin im April 2019

