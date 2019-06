Da kennt sich aber einer aus! Am vergangenen Montag stellten sich Stars und Sternchen bei Wer wird Millionär den Fragen von Günther Jauch (62). Im Promi-Special zeigten Julius Brink (36), Smudo (51), Sophia Thomalla (29) und Tim Mälzer (48), wie viel Wissen in ihnen steckt. Und gerade Letzterer konnte in puncto Fachwissen richtig glänzen. Während seiner Quizrunde offenbarte der Profikoch, dass er sich ganz schön gut mit BHs auskennt – wie kommt der TV-Koch dazu?

Für die 500-Euro-Frage wollte der Gastgeber von seinem Kandidaten lediglich wissen, wofür die Größen A, B, C und D bei den Unterwäsche-Stücken stehen. Die Antwort kam von Tim ebenso prompt wie überraschend: "Hupen", posaunte er heraus. Das stand zwar so nicht auf Günthers Bildschirm, aber der TV-Koch loggte richtig "Brustkörbchen" ein. Das machte den Quizmaster neugierig und fragte: "Bei welchem Buchstaben hören die Bezeichnungen bei BHs auf?" Auch hier konnte Tim schnell glänzen und antwortete richtig mit "J".

Doch woher hat der Koch ein solches Wissen? In einem Dessous-Geschäft hat er zumindest nicht gearbeitet. Seine Treffsicherheit bei den Fragen hat er aus einem Auslandsaufenthalt mitgenommen, wie er schmunzelnd verriet: "Lange Single, lange in England gelebt und dann Magazine für wenig Geld gekauft."

TVNOW / Stefan Gregorowius Julius Brink, Günther Jauch, Smudo, Sophia Thomalla und Tim Mälzer

MG RTL D / Frank Hempel Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?"

TVNOW Tim Mälzer und Günther Jauch

